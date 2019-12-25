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Беглов: 2,5 петербуржцев уехали в Ленобласть на время пандемии коронавируса
Сегодня, 12:24
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Беглов: 2,5 петербуржцев уехали в Ленобласть на время пандемии коронавируса

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Это облегчило ситуацию с распространением вирусной инфекции.

Взаимодействие Петербурга и области положительно повлияло на борьбу с пандемией. Об этом заявил Александр Беглов на заседании Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области, передал корреспондент Piter.TV. 

По мнению губернатора Петербурга, город активно помогает Ленобласти в приграничных районах. Многие горожане на время пандемии покинули город. По данным Беглова, около 2,5 горожан уехали в область. 

В стационарах Петербурга с 1 марта 2020-го года с подтвержденным коронавирусом на лечении находилось 552 жителя Ленобласти. Чаще всего их направляют в больницу им. Боткина. Кроме того, с17 апреля 63 человека поместили в обсерваторы после того, как они вернулись из-за границы. 

Ранее губернатор Петербурга заявил о создании агломерации с Ленобластью. 

 

Теги: интеграция, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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