В пятницу, 15 мая, стало известно о том, что в Петербурге задержали беглого директора школы из Белоруссии. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.
Известно, что мужчина находился в федеральном розыске за превышение должностных полномочий. В день возбуждения уголовного дела он бесследно исчез.
Мужчину задержали накануне около станции метро "Дыбенко".
Ранее мы сообщали о том, что злоумышленник обокрал квартиру на Приморском проспекте на 450 тыс. рублей.
Фото:pixabay
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