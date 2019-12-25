Полиция доставила задержанного в 23 отдел по Невскому району.

В пятницу, 15 мая, стало известно о том, что в Петербурге задержали беглого директора школы из Белоруссии. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Известно, что мужчина находился в федеральном розыске за превышение должностных полномочий. В день возбуждения уголовного дела он бесследно исчез.

Мужчину задержали накануне около станции метро "Дыбенко".

Ранее мы сообщали о том, что злоумышленник обокрал квартиру на Приморском проспекте на 450 тыс. рублей.

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