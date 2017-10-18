В РФ стартовал проект "База знаний по донорству плазмы"

В рамках проекта можно будет ознакомиться с информацией в виде текстов и инфографики, которые будут размещены в соцсетях Национального фонда развития здравоохранения, учреждений ФМБА РФ и на портале "Росплазма" ФМБА РФ.

Национальный фонд развития здравоохранения совместно с ФМБА РФ и ФГБУ РМНПЦ "Росплазма" ФМБА запустили проект "База знаний по донорству плазмы". Инициатива направлена на повышение уровня знаний соотечественников о важности донорской плазмы при лечении пациентов. ОБ этом сообщило издание Spb.aif.ru.

В рамках проекта можно будет ознакомиться с информацией в виде текстов и инфографики, которые будут размещены в соцсетях Национального фонда развития здравоохранения, учреждений ФМБА РФ и на портале "Росплазма" ФМБА РФ.

Ежедневно в переливании компонентов крови или её препаратах нуждаются тысячи пациентов. Пополнение запасов крови реализуется специальной службой благодаря донорам. Поскольку полноценного искусственного аналога донорской крови и её компонентов в мире ещё не разработано, только добровольцы могут спасти жизнь и сохранить здоровье пациентов.

Добавим, что только 1% граждан от всего населения страны сдают кровь. Проект направлен на то, чтобы привлечь к движению больше число желающих.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские доноры сдали рекордные 65 тыс. литров крови за прошлый год.

Фото: Piter.TV