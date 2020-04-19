Baza: Ивана Охлобыстина заметили на пасхальной службе "для избранных" в Москве

В то время, как все столичные храмы были закрыты, один продолжал пускать посетителей в пасхальную ночь.

Несмотря на официальную рекомендацию санитарных властей о прекращении служб с прихожанами в церквях Москвы и Подмосковья, журналисты Baza узнали о том, что в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках прошла закрытая пасхальная служба для VIP-персон.

В числе элитных прихожан, которых в ночь на 19 апреля оказалось около 60 человек, оказался актер Иван Охлобыстин с семьей. Журналистка проекта Baza повздорила с актером, который был крайне недоволен, что его снимают.

Служба завершилась в ночи, а служба безопасности церкви предупредила прихожан, что неподалеку как раз находятся журналисты, вследствие чего гостей службы выпускали по одному.

Фото, видео: телеграм-канал Baza