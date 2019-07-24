У производителя аккумуляторов АК "Ригель" сменился владелец

"Теллус Групп" приобрел 100% акций крупнейшего петербургского разработчика и производителя аккумуляторов и аккумуляторных батарей.

Новым акционером АО "АК "Ригель"" стал холдинг "Теллус Групп". Об этом сообщил "Коммерсант".

"Теллус Групп" приобрел 100% акций крупнейшего петербургского разработчика и производителя аккумуляторов и аккумуляторных батарей. Инвестиционный партнер – ИК "Евроинвест". Эксперты посчитали, что стоимость актива может достигать трех миллиардов рублей. Также в инвесторы хотят вложить 300 миллионов рублей в модернизацию завода, который находится на Петроградской стороне.

"Теллус-Групп" также управляет технопарком в сфере IT-технологий на Чкаловском проспекте и ОАО "Завод "Реконд"".

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