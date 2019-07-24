У производителя аккумуляторов АК "Ригель" сменился владелец

Новым акционером АО "АК "Ригель"" стал холдинг "Теллус Групп". Об этом сообщил "Коммерсант".
"Теллус Групп" приобрел 100% акций крупнейшего петербургского разработчика и производителя аккумуляторов и аккумуляторных батарей. Инвестиционный партнер – ИК "Евроинвест". Эксперты посчитали, что стоимость актива может достигать трех миллиардов рублей. Также в инвесторы хотят вложить 300 миллионов рублей в модернизацию завода, который находится на Петроградской стороне.
"Теллус-Групп" также управляет технопарком в сфере IT-технологий на Чкаловском проспекте и ОАО "Завод "Реконд"".
Опубликован новый рейтинг самых мощных недорогих смартфонов/
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 )