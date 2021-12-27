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Площадку "Ригеля" на улице Профессора Попова начали готовить к застройке
Сегодня, 17:38
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Площадку "Ригеля" на улице Профессора Попова начали готовить к застройке

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В проект вложили более 300 млн рублей.

Во вторник, 17 мая, в пресс-службе аккумуляторной компании "Ригель" сообщили, что специалисты приступили к модернизации и оптимизации производственной площадки, которая находится на улице Профессора Попова в Петербурге.

Программа была утверждена в 2020 году, компания вложила в наращивание производственных мощностей более 300 млн рублей. Отмечается, что часть территории без исторической ценности будет высвобождена и передана под реновацию. 

Предполагается, что к началу 2023 года компания переедет в обновленный корпус. Там запустят новые производственные линии, ориентированные на выпускаемую серийную продукцию и диверсификацию производства, а также освоение новых технологий в электрохимии.

Фото: Piter.tv

Теги: ригель, улица профессора попова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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