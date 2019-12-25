Пожару на заводе "Ригель" присвоили ранг № 1-Бис на Профессора Попова

На территории завода "Ригель" хотели построить жилой комплекс.

Во вторник, 14 декабря, в Петроградском районе Петербурга локализовали пожар в доме 38 по улице Профессора Попова. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

По данным МЧС, пожар начался в офисном помещении на площади 20 квадратных метров и на кровле на площади 50 квадратных метров. В 20:17 специалисты присвоили пожару дополнительный №1-Бис. Через час, в 21:08, пожар локализовали.

Информация о пострадавших не поступала. На борьбу с огнем отправились шесть единиц техники и 27 человек личного состава.

Добавим, что в начале сентября сообщили о том, что на территории завода "Ригель" в Петербурге построят жилой комплекс. Под застройку выделили три участка площадью 4,28 га.

Ранее при пожаре в квартире на проспекте Стачек погиб ребенок. Пожар произошел в двухкомнатной квартире.

Фото: Piter.tv