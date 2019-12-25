На территории завода "Ригель" в Петербурге построят жилой комплекс

Под застройку выделили три участка площадью 4,28 га.

После нескольких лет раздумий владельцы аккумуляторного завода "Ригель" в Петроградском районе решили возвести по соседству с производством несколько корпусов жилого комплекса. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры уже выдал разрешение на застройку территории, пишет "Фонтанка".

Под застройку выделили три участка площадью 4,28 га на улице Профессора Попова. Здесь появится жилой комплекс с несколькими корпусами со встроенными коммерческими помещениями. Высота многоквартирных домов будет достигать не более восьми этажей.

Новым акционером АО "АК "Ригель" стал холдинг "Теллус Групп", который купил 100% акций завода. Объект приобрели как промышленное действующее предприятие.

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Фото: скрин / "Яндекс.Карты"