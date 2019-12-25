Басурин: батальон украинских морпехов оставил позиции под Мариуполем

В ДНР рассказали, что ВСУ оставили Гнутово и Талаковку.

Официальный представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин рассказал о том, что батальон украинских морпехов оставил боевые позиции под Мариуполем. Речь идет о местоположении ВСУ около двух населенных пунктов.

Военнослужащие батальона морской пехоты... желая сохранить свои жизни, отошли с занимаемых позиций в районе Гнутово и Талаковки. Эдуард Басурин, пресс-секретарь Народной милиции ДНР

Эксперт подчеркнул, что ранее украинские силовики начали стрельбу по территории Горловки из РПГ. Силы ВСу также использовали для ведения огня крупнокалиберные пулеметы. Боевые снаряды стали попадать по городу около трех часов утра. Данных о пострадавших или погибших нет.

Минобороны сообщило о поражении 821 военного объекта на Украине.

Фото: СЦКК в ДНР