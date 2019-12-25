Бастрыкину пожаловались на нераскрытую пропажу многодетной петербурженки десять лет назад

Девушка вышла из дома 23 февраля 2010 года и пропала.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин остался недовольным работой сотрудников ГСУ СК по Петербургу, об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

В регионе уже 10 лет не могут раскрыть дело пропавшей петербурженки. Отец девушки обратился к Бастрыкину с жалобой на расследование, специалисты до сих пор не могут найти девушку. Мать троих детей работала врачом в роддоме, 23 февраля 2010 года она вышла из дома и пропала. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Следствие по нему неоднократно приостанавливалось, а тело пропавшей всё ещё не найдено. Петербуржец все еще не знает, что произошло с его дочерью.

Председатель СК России поручил сотрудникам Главного управления криминалистики подключиться к расследованию.

Ранее мы писали, что бывший муниципальный депутат Петербурга получил условный срок за покушение на мошенничество.

Фото: Piter.TV