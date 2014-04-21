СК выясняет обстоятельства о блокировании реанимации с ребёнком в Петербурге

Глава Следственного комитета затребовал доклад об установлении обстоятельств произошедшего.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить об обстоятельствах инцидента в Санкт-Петербурге, где, по сообщениям СМИ, был перекрыт проезд машины скорой помощи к больнице.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, инцидент связан с препятствованием оказанию медицинской помощи. Автомобиль около получаса блокировал проезд машины скорой помощи с ребёнком к больнице имени Раухфуса.

По данным СМИ, причиной конфликта стал спор из-за узкого служебного проезда к приёмному покою. Охранники больницы не пускали автомобиль на территорию, а водитель, как выяснилось позже, оказался атаманом одной из городских казачьих организаций, который привёз в больницу своего сына с переломом, полученным на тренировке по боксу.

Глава Следственного комитета поручил провести тщательную проверку и доложить об установленных обстоятельствах произошедшего, а также о мерах, принятых в рамках расследования.

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Фото: Piter.TV