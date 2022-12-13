Бастрыкин заявил о коррупции в корпорациях при выполнении гособоронзаказа

Глава СК РФ выступил на сессии "Уголовная ответственность юридических лиц: проблемы и перспективы".

Российские государственные корпорации при выполнении федерального оборонного заказа иногда допускают факты коррупции и воровства. Таким мнением с участниками сессии "Уголовная ответственность юридических лиц: проблемы и перспективы" на площадке Петербургского международного юридического форума поделился глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Эксперт не стал называть конкретные примеры того, какие именно компании были уличены в противоправной деятельности.

Очень много мошеннических схем реализуется даже в сфере оборонной промышленности. В это тяжелое для страны время, выполняя оборонзаказ, нашими корпорациями допускаются факты коррупции и воровства. Дальше уже просто ехать некуда... Александр Бастрыкин, глава СК РФ

Бастрыкин считает мошенничеством смену пола только в документах.

Фото и видео: ПМЮФ