Бастрыкин заявил о коррупции в корпорациях при выполнении гособоронзаказа

Российские государственные корпорации при выполнении федерального оборонного заказа иногда допускают факты коррупции и воровства. Таким мнением с участниками сессии "Уголовная ответственность юридических лиц: проблемы и перспективы" на площадке Петербургского международного юридического форума поделился глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Эксперт не стал называть конкретные примеры того, какие именно компании были уличены в противоправной деятельности.
Очень много мошеннических схем реализуется даже в сфере оборонной промышленности. В это тяжелое для страны время, выполняя оборонзаказ, нашими корпорациями допускаются факты коррупции и воровства. Дальше уже просто ехать некуда...
Александр Бастрыкин, глава СК РФ
Бастрыкин считает мошенничеством смену пола только в документах.
Фото и видео: ПМЮФ
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