Бастрыкин заявил, что в деле Фургала собраны весомые доказательства

Он добавил, что окончательное решение о виновности арестованного губернатора будет принимать суд.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в деле арестованного по подозрению в организации убийства экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала собраны весомые доказательства. Об этом он рассказал в интервью "Российской газете".

По его словам, следователи и оперативники понимали, что общество предъявит серьёзный спрос к работе силовиков по этому делу, поэтому они подготовили серьёзные доказательства вины Фургала.

У нас нет сомнений относительно причастности Фургала к этим преступлениям. Александр Бастрыкин, глава СК РФ

Он добавил, что окончательное решение о виновности арестованного губернатора будет принимать суд.

Бастрыкин отметил, что недовольство жителей Хабаровского края можно понять, ведь они выбирали главу региона. Глава Следственного комитета подчеркнул, что обвинения в адрес Фургала никак не связаны с его политической деятельностью.

Раскрыть доказательства подробнее Бастрыкин не может из-за тайны следствия.

Ранее сторонники Фургала вышли на новую акцию в Хабаровске.

Фото: сайт СК