Бастрыкин заявил, что в деле Фургала собраны весомые доказательства

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в деле арестованного по подозрению в организации убийства экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала собраны весомые доказательства. Об этом он рассказал в интервью "Российской газете".
По его словам, следователи и оперативники понимали, что общество предъявит серьёзный спрос к работе силовиков по этому делу, поэтому они подготовили серьёзные доказательства вины Фургала.
У нас нет сомнений относительно причастности Фургала к этим преступлениям.
Александр Бастрыкин, глава СК РФ
Он добавил, что окончательное решение о виновности арестованного губернатора будет принимать суд.
Бастрыкин отметил, что недовольство жителей Хабаровского края можно понять, ведь они выбирали главу региона. Глава Следственного комитета подчеркнул, что обвинения в адрес Фургала никак не связаны с его политической деятельностью.
Раскрыть доказательства подробнее Бастрыкин не может из-за тайны следствия.
Ранее сторонники Фургала вышли на новую акцию в Хабаровске.
Фото: сайт СК
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