Бастрыкин заявил, что дал указание арестовывать митингующих в Петербурге

По словам Бастрыкина, вместе с коллегами он до сих пор пытается разобраться в причинах, по которым молодежь и другие группы населения вышли на несанкционированные акции протеста.

Стало известно, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе Международного молодежного юридического форума в Петербурге заострил свое внимание на акциях протеста, в которых после 24 февраля участвовали противники военной спецоперации на Украине.

Как рассказал Бастрыкин, правоохранительно-судебная машина стала действовать строже после участившихся случаев нападения на полицейских. Подобные инциденты особенно запомнились ему в Петербурге. Бастрыкин заявил, что дал команду арестовывать на митингах.

Но когда на этих акциях стали избивать полицию — до чего дошло, да? Впятером на одного. Раз, два три. Ну где та тема — Украина, и где Петербург? Культурная столица, впятером на одного... Я дал команду, признаюсь, жестко возбуждать дела, арестовывать — и под суд. — сообщил глава СК.

По словам Бастрыкина, вместе с коллегами он до сих пор пытается разобраться в причинах, по которым молодежь и другие группы населения вышли на несанкционированные акции протеста.

Ранее петербуржцы вновь вышли на антивоенную акцию, уже начались задержания.

Фото: Информационный центр СК России