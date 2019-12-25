Бастрыкин завел уголовное дело из-за застройки участка у пляжа в Сестрорецке

Правоохранитель взял ситуацию под личный контроль.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с застройкой участка около пляжа в Сестрорецке. Он поручил завести уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Известно, что дом на территории вблизи пляжа построили по согласованию с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга.

Ранее на Piter.tv: к концу текущего столетия берег Финского залива может отступить на 200 метров.

Фото: Информационный центр СК России