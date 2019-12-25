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Бастрыкин завел уголовное дело из-за застройки участка у пляжа в Сестрорецке
Сегодня, 20:30
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Бастрыкин завел уголовное дело из-за застройки участка у пляжа в Сестрорецке

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Правоохранитель взял ситуацию под личный контроль.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с застройкой участка около пляжа в Сестрорецке. Он поручил завести уголовное дело. Об этом сообщили в  пресс-службе СК. 

Известно, что дом на территории вблизи пляжа построили по согласованию с  комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга.

Ранее на Piter.tv: к концу текущего столетия берег Финского залива может отступить на 200 метров.

Фото: Информационный центр СК России 

Теги: бастрыкин, застройка участка у пляжа, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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