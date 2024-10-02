Бастрыкин поручил возбудить дело против треш-блогерши из Петербурга

В семье петербургской блогерши Анастасии К. постоянные скандалы, дети живут в угнетённом состоянии, а старшие дочери судятся с родительницей.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией в семье многодетной петербурженки Анастасии К., у которой восемь детей. По данным 78.ru, женщина жестоко обращается с детьми, те живут в угнетённом состоянии, а старшие дочери конфликтуют с матерью и готовятся давать против неё показания в суде. Глава СК поручил возбудить уголовное дело.

Как сообщили в Следственном комитете, по факту жестокого обращения с детьми следственными органами СК России по Петербургу организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах расследования.

По данным 78.ru, две старшие дочери Анастасии К. родились в первом браке с Константином К. После развода женщина 12 лет состояла в отношениях с уроженцем Молдавии Фёдором К., от которого у неё ещё шестеро детей. Сейчас женщина живёт в постоянных судебных тяжбах с бывшими мужьями за недвижимость и алименты. Первый супруг судится за право проживания второй дочери вместе с ним. Девочка находится в угнетённом состоянии и в марте текущего года готова выступить в суде против матери.

Старшая сестра постоянно конфликтует с родительницей, а также обращалась в полицию с заявлением на отчима. После этого мужчину депортировали и запретили ему въезд в Россию до 2030 года, что ещё больше обострило отношения в семье.

Фото: пресс-служба СК РФ