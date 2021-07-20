Бастрыкин взял под контроль убийство главы компании СК "Монолит"

По факту убийства Виктора Алиева возбуждено уголовное дело.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин проконтролирует расследование возбужденного уголовного дела по факту убийства главы компании СК "Монолит" Виктора Алиева. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного Комитета.

Расследуется уголовное дело по факту обнаружения в Приморском районе города тела мужчины с огнестрельными ранениями. Следователями и криминалистами СК во взаимодействии с сотрудниками полиции выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, а также лица, причастного к его совершению Пресс-служба СК РФ

Ранее мы сообщили о том, что в связи с убийством Виктора Алиева на стройке в Приморском районе объявлен план "Перехват".

Фото: ГСУ СК РФ по СПб