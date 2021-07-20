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Бастрыкин взял под контроль убийство главы компании СК "Монолит"
Сегодня, 18:18
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Бастрыкин взял под контроль убийство главы компании СК "Монолит"

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По факту убийства Виктора Алиева возбуждено уголовное дело.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин проконтролирует расследование возбужденного уголовного дела по факту убийства главы компании СК "Монолит" Виктора Алиева. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного Комитета.

Расследуется уголовное дело по факту обнаружения в Приморском районе города тела мужчины с огнестрельными ранениями. Следователями и криминалистами СК во взаимодействии с сотрудниками полиции выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, а также лица, причастного к его совершению

Пресс-служба СК РФ

Ранее мы сообщили о том, что в связи с убийством Виктора Алиева на стройке в Приморском районе объявлен план "Перехват"

Фото: ГСУ СК РФ по СПб

 

Теги: александр бастрыкин, криминал, ск возбудил уголовное дело
Категории: Происшествия, Лента новостей, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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