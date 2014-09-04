После убийства на стройке в Приморском районе объявлен план "Перехват"

Полицейские разыскивают синий автомобиль Skoda Rapid, на котором предположительно перемещались преступники.

После убийства, произошедшего на стройплощадке в Приморском районе Северной столицы 5 июня, полиция объявила план "Перехват". Об этом пишет Spb.aif.ru со ссылкой на информацию Telegram-каналов.

Как выяснилось, жертвой преступников оказался главы компании СК "Монолит" Виктор Алиев. Оперативники разыскивают синий автомобиль Skoda Rapid, на котором предположительно перемещались преступники. Сотрудников дорожной полиции предостерегли по поводу того, что предполагаемые убийцы вооружены. Также известно, что у разыскиваемого автомобиля есть 2 действующие страховки на имя 50-летнего гражданина, который предлагает услуги коучинга соцсетях.

Напомним, что тело Алиева с пулевыми ранениями нашли у дома № 12 по Глухарской улице. Очевидцы заявили, что видели нескольких мужчин в рабочей форме, убегающих с места преступления.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб