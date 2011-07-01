В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины на стройке

Было обнаружено тело 48-летнего мужчины с множественными огнестрельными ранениями.

В Петербурге возбудили уголовное дело после обнаружения трупа 48-летнего мужчины на территории одного из строительных объектов в Приморском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по СПб.

Утром 5 июня на территории одного из строительных объектов, расположенных в Приморском районе, было обнаружено тело 48-летнего мужчины с множественными огнестрельными ранениями.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

Накануне в Приморском районе рабочие устроили драку. Потасовка произошла на строительной площадке. Ее участниками стали рабочие-мигранты. Причиной случившегося стала бытовая ссора.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб