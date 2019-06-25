Стала известна причина драки рабочих у "Лахта Центра"

Правоохранители завели уголовное дело.

В Приморском накануне, 3 июня, рабочие устроили драку. Инцидент произошел около "Лахта Центра". Стала известна причина конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Потасовка произошла на строительной площадке. Ее участниками стали рабочие-мигранты. Причиной случившегося стала бытовая ссора.

Личности зачинщиков сейчас устанавливают. Правоохранители завели уголовное дело. В полиции отметили, что никто из дебоширов не писал заявление по поводу конфликта.

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Фото: Piter.tv