  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стала известна причина драки рабочих у "Лахта Центра"
Сегодня, 15:58
173
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Стала известна причина драки рабочих у "Лахта Центра"

0 0

Правоохранители завели уголовное дело.

В Приморском накануне, 3 июня, рабочие устроили драку. Инцидент произошел около "Лахта Центра". Стала известна причина конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Потасовка произошла на строительной площадке. Ее участниками стали рабочие-мигранты. Причиной случившегося стала бытовая ссора. 

Личности зачинщиков сейчас устанавливают. Правоохранители завели уголовное дело. В полиции отметили, что никто из дебоширов не писал заявление по поводу конфликта.

Ранее на Piter.tv: два года назад подросток изнасиловал школьницу в квартире на Замшиной улице.

Фото: Piter.tv

Теги: драка, лахта центр, рабочие устроили потасовку
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии