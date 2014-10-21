Бастрыкин потребовал доклада по делу о надругательстве над 7-летней девочкой из Шушар

Главу Следственного комитета интересуют обстоятельства дела и ход расследования.

Из сообщения СК стало известно о требовании Бастрыкина предоставить доклад по делу о насильственных действиях над семилетней жительницей Пушкинского района Санкт-Петербурга.

Доложить об известных на данный момент обстоятельствах и ходе дела предстоит исполняющему обязанности руководителя Главного следственного управления СК по Петербургу Олегу Бобкову.

Ранее мы писали, что по факту насильственных действий сексуального характера над девочкой возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132УК РФ. В полицию накануне обратился отец 7-летней, отмечая, что противоправные действия совершил подросток. Под подозрением – 13-летний житель Шушар.

Фото: пресс-служба СК России