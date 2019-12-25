Бастрыкин составил социальный портрет участников незаконной акции в Петербурге

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал о социальном портрете участников апрельской несанкционированной акции в Петербурге, передает ТАСС.
По словам Бастрыкина, основу акций составили безработные и приезжие из других регионов. Председатель следственного комитета отметил, что в Петербург едут уже зрелые люди, в их числе неудавшиеся бизнесмены.
Помимо этого на акции выходят школьники 14-15 лет, "мало понимающие в происходящих событиях". Значительно меньше стали выходить студенты.
Бастрыкин уточнил, что особое внимание нужно уделить воспитательной работе в школах и вузах.
Ранее мы писали, что суд прекратил дело одного из задержанных на акции протеста 31 января в Петербурге.
Фото: Piter.tv
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