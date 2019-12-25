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Бастрыкин составил социальный портрет участников незаконной акции в Петербурге
Сегодня, 13:38
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smirenny

Бастрыкин составил социальный портрет участников незаконной акции в Петербурге

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Председатель СК РФ уверен, что основу митинга составили безработные и приезжие из других регионов.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал о социальном портрете участников апрельской несанкционированной акции в Петербурге, передает ТАСС.

По словам Бастрыкина, основу акций составили безработные и приезжие из других регионов. Председатель следственного комитета отметил, что в Петербург едут уже зрелые люди, в их числе неудавшиеся бизнесмены.

Помимо этого на акции выходят школьники 14-15 лет, "мало понимающие в происходящих событиях". Значительно меньше стали выходить студенты.

 Бастрыкин уточнил, что особое внимание нужно уделить воспитательной работе в школах и вузах. 

Ранее мы писали, что суд прекратил дело одного из задержанных на акции протеста 31 января в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: александр бастрыкин, антикоррупционный митинг спб, несанкционированная акция, председатель ск рф
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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