Бастрыкин рассказал о росте среди мигрантов на 15%

Наиболее значимо, по словам Бастрыкина, выросла раскрываемость особо тяжких преступлений, связанных с участием иностранцев: за первые три месяца года этот показатель поднялся на целых 65%.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проинформировал участников заседания Петербургского международного юридического форума о тревожной тенденции увеличения количества правонарушений, совершаемых мигрантами в нашей стране. Так, с начала текущего года число зарегистрированных преступлений иностранных граждан увеличилось на 15%.

Наиболее значимо, по словам Бастрыкина, выросла раскрываемость особо тяжких преступлений, связанных с участием иностранцев: за первые три месяца года этот показатель поднялся на целых 65%. Примерно половина правонарушений, совершаемых приезжими, связана с незаконным оборотом наркотических веществ.

Отдельно глава СК акцентировал внимание на присутствии среди мигрантов лиц, склонных к экстремистским действиям и распространяющих идеи терроризма. Такие граждане нередко стремятся проникнуть в Россию именно ради пропаганды идеологии экстремизма, вовлечения местных жителей в свою деятельность и подготовки актов террора.

Бастрыкин призвал законодателей усилить контроль над миграционным потоком, предлагая расширить практику сбора биометрических данных всех прибывающих в страну иностранцев. Уже запущен пилотный проект по внедрению такой системы идентификации в московских аэропортах. Ещё одно нововведение — введение специальной карты временного пребывания, содержащей полную информацию о прибывающем иностранце старше 14 лет.

Также началось тестирование добровольной программы генетической регистрации мигрантов, включающее регистрацию образцов голосового сигнала.

Ранее мы сообщили о том, что Вован и Лексус предложили Бастрыкину бороться с украинскими мошенниками.

Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу