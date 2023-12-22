После того, как автобус протащил мальчика по улице, Бастрыкин поручил провести проверку

Автобус в Петербурге прищемил дверью ребенка и протащил мальчика по асфальту.

Накануне, 31 января, в соцсетях появилась информация, что общественный автобус протащил школьника по асфальту. Инцидент произошел на маршруте № 245. Председатель Следкома Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией. Он поручил провести проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказали свидетели случившегося, водитель автобуса не убедился, что все пассажиры покинули салон на остановке. Двери закрылись и прищемили мальчика. Ребенок прокатился по асфальту. Через несколько секунд водитель остановил транспортное средство и открыл двери, а затем продолжил движение. Piter.tv опубликовал видео, на котором автобус протащил маленького пассажира по дороге.

Председателю Следственного комитета России будет представлен доклад о ходе проверки по факту происшествия с несовершеннолетним. Бастрыкин поручил провести проверку исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Марине Парастаевой.

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Фото: Информационный центр СК РФ