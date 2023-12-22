Автомобиль "припарковался" в Неву на Университетской набережной

На место происшествия немедленно были направлены сотрудники МЧС.

В районе Университетской набережной произошло нестандартное ДТП: автомобиль фактически "припарковался" во льдах Невы. Об этом сообщили свидетели в соцсетях.



На опубликованных фото видно, как автомобиль марки Volkswagen съехал с набережной в воду. Два колеса машины зависли в воздухе над ледяной гладью.

По предварительной информации, авто заехало на спуск, а когда водитель решил выбраться на дорогу, машина неожиданно соскользнула по льду. На место происшествия немедленно были направлены сотрудники МЧС.

Ранее мы сообщили о том, что авария перекрыла выезд из Кронштадта по Кронштадтскому шоссе.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Александр Анатольевич)