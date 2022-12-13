Бастрыкин потребовал задержать мужчин, избивших отца 13 детей в Петербурге

Задержать удалось двоих, однако их отпустили в тот же вечер.

В понедельник, 3 апреля, глава СК РФ Бастрыкин потребовал задержать мужчин, которых подозревают в избиении 60-летнего Юрия Боброва, кавалера ордена "Родительская слава". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным "Фонтанки", Боброва избили 31 марта у ЖК "Шуваловский" после ДТП. На мужчину напали трое неизвестных, все это снимали на видео дети Юрия Боброва. Задержать удалось двоих, однако их отпустили в тот же вечер.

Глава СК потребовал возбудить уголовное дело по статье "хулиганство группой лиц либо сопряжённое с сопротивлением представителю власти".

Ранее в Петербурге задержали женскую банду, которая разводила мужчин на деньги в ресторанах. Девушки делали заказы в подставных заведениях на большую сумму, а потом навсегда уходили "припудрить носик".

Фото: Piter.tv

