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В Петербурге задержали женскую банду, которая разводила мужчин на деньги в ресторанах
Сегодня, 21:40
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В Петербурге задержали женскую банду, которая разводила мужчин на деньги в ресторанах

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Девушки делали заказы в подставных заведениях на большую сумму, а потом навсегда уходили "припудрить носик".

В Петербурге задержали девушек, которые обманывали ухажеров на деньги. Об этом сообщили в tg-канале "Безумный Питер".

Злоумышленницы приглашали мужчин в подставные рестораны с сильно завышенными ценами, а после еды навсегда уходили "припудрить носик". Обманутые молодые люди обратились в полицию.

Стражи порядка установили личности семи девушек и их менеджеров. Оказалось, что это была мошенническая схема. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с участием ребенка на улице Куйбышева.

Фото: Pxhere

Теги: девушки мошенницы, обманывали мужчин на деньги, пикаперы, полиция, рестораны
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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