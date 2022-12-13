В Петербурге задержали женскую банду, которая разводила мужчин на деньги в ресторанах

Девушки делали заказы в подставных заведениях на большую сумму, а потом навсегда уходили "припудрить носик".

В Петербурге задержали девушек, которые обманывали ухажеров на деньги. Об этом сообщили в tg-канале "Безумный Питер".

Злоумышленницы приглашали мужчин в подставные рестораны с сильно завышенными ценами, а после еды навсегда уходили "припудрить носик". Обманутые молодые люди обратились в полицию.

Стражи порядка установили личности семи девушек и их менеджеров. Оказалось, что это была мошенническая схема. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с участием ребенка на улице Куйбышева.

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