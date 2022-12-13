Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с участием ребенка на улице Куйбышева

Школьница попала под машину, когда переходила дорогу.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после автомобильной аварии на Куйбышева. В ДТП пострадала 16-летняя школьница. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Инцидент произошел 10 марта. Школьница попала под машину, когда переходила дорогу. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. Уголовное дело все еще не завели.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

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Фото: Информационный центр СК России