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Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с участием ребенка на улице Куйбышева
Сегодня, 19:44
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Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с участием ребенка на улице Куйбышева

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Школьница попала под машину, когда переходила дорогу.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил  возбудить уголовное дело после автомобильной аварии на Куйбышева. В ДТП пострадала 16-летняя школьница. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. 

Инцидент произошел 10 марта. Школьница попала под машину, когда переходила дорогу. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. Уголовное дело все еще не завели.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге возбудили дело из-за продажи алкоголя подросткам в барах на Думской.

Фото: Информационный центр СК России

 

Теги: александр бастрыкин, дтп на куйбышева, дтп с ребенком
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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