Бастрыкин потребовал подготовить доклад после избиения мальчика в петербургской детской студии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад после драки двух мальчиков, в результате которой один из детей попал в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел в одной из детских студий. Восьмиклассник избил 12-летнего подростка. Пострадавшего госпитализировали с разрывом селезенки.
Правоохранители завели уголовное дело. Расследование ведут сотрудники СКР. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Проводится проверка.
Ранее на Piter.tv: на проспекте Непокоренных в результате ДТП пострадал 14-летний ребенок.
Фото: Информационный центр СК России
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