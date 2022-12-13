Бастрыкин потребовал подготовить доклад после избиения мальчика в петербургской детской студии

Пострадавшего госпитализировали с разрывом селезенки.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад после драки двух мальчиков, в результате которой один из детей попал в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в одной из детских студий. Восьмиклассник избил 12-летнего подростка. Пострадавшего госпитализировали с разрывом селезенки.

Правоохранители завели уголовное дело. Расследование ведут сотрудники СКР. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Непокоренных в результате ДТП пострадал 14-летний ребенок.

Фото: Информационный центр СК России