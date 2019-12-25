Бастрыкин потребовал от губернатора принять меры против беспредела самокатчиков

В следственном комитете отметили, что весной участились случаи агрессивного вождения электросамокатов.

В среду, 19 мая, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от губернатора Петербурга принять меры против беспредела самокатчиков и дал поручения по ранее заслушанному уголовному делу по принятию действенных мер для снижения травматизма.

Напомним, Куйбышевский районный суд арестовал хулиганов-самокатчиков, которых обвиняют в избиении писателя Валерия Айрапетяна на Невском проспекте.

Так, чиновники отмечают, что с приходом тепла участились случаи агрессивного вождения электросамокатов, в результате чего пострадали люди.

Ранее мы писали, что случаи наездов самокатчиков на пешеходов в Петербурге участились в десятки раз.

Фото: Piter.tv