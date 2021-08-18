Бастрыкин потребовал доклад по делу о нерасселении аварийного дома в Сиверском

Прокуратура дважды отменяла возбуждение уголовного дела, теперь ход расследования поставлен на контроль в Москве.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю областного управления Сергею Сазину доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нерасселения аварийного дома в поселке Сиверский Гатчинского района. Поводом стало обращение местной жительницы в приёмную председателя СК в соцсети "ВКонтакте", сообщили в пресс-службе ведомства.

Двухэтажный дом на улице Строителей был построен в 1967 году и давно пришёл в непригодное состояние. В стенах образовались трещины, потолочные перекрытия деформированы и протекают, водоснабжение осуществляется ненадлежащим образом. В 2023 году здание официально признали аварийным, однако жильцы до сих пор не получили благоустроенное жильё. Сроки расселения неизвестны, а обращения в уполномоченные органы результатов не дали.

В СУ СК по Ленинградской области дважды возбуждали уголовные дела по этому факту. Однако первый заместитель Гатчинского городского прокурора Анна Мазурова отменяла постановления о возбуждении. Обжалование первого решения городскому прокурору Сергею Бажутову, а второго — вплоть до заместителя прокурора Ленинградской области Василия Шилина, не принесло результатов.

В целях защиты прав граждан региональное следственное управление вновь возбудило уголовное дело. Теперь его расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. Александр Бастрыкин поручил руководителю областного управления представить доклад о ходе и результатах работы.

