Бастрыкин потребовал доклад по делу о нерасселении аварийного дома в Сиверском

Жильцы двухэтажки на улице Строителей третий год не могут добиться переселения из непригодного жилья.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Ленинградской области Сергею Сазину доложить о ходе расследования уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в поселке Сиверский Гатчинского района. Поводом стало обращение местной жительницы в соцсети "ВКонтакте", сообщили в пресс-службе ведомства.

Двухэтажный дом на улице Строителей был построен в 1967 году и давно пришел в непригодное состояние. В стенах образовались трещины, потолочные перекрытия деформированы и протекают, водоснабжение осуществляется ненадлежащим образом. В 2023 году здание официально признали аварийным, однако до сих пор жильцов не обеспечили благоустроенным жильём. Сроки расселения неизвестны, а обращения в уполномоченные органы результатов не принесли.

В СУ СК по Ленинградской области дважды возбуждали уголовные дела по этому факту. Однако первый заместитель Гатчинского городского прокурора Анна Мазурова отменяла постановления о возбуждении. Обжалование первого решения городскому прокурору Сергею Бажутову, а второго — вплоть до заместителя прокурора Ленинградской области Василия Шилина, не дало результатов.

В целях защиты прав граждан региональное следственное управление вновь возбудило уголовное дело. Теперь ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Фото: пресс-служба СК РФ