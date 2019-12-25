Бастрыкин поручил завести уголовное дело после избиения девочки-подростка в Гатчине

Пьяный приставал к школьникам, а те в ответ они кричали ему матом.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту причинения вреда здоровью несовершеннолетней в Гатчине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в Гатчине мужчина ударил подростка ногой по голове, из-за чего девочка потеряла сознание и упала на асфальт. Местные следователи проводят расследование дела.

Ранее в "ВКонтакте" в группе "Моя Гатчина" появилось видео, на котором был запечатлен конфликт неадекватного мужчины с подростками. Пьяный приставал к школьникам, а те в ответ они кричали ему матом. Сначала мужчина ударил девушку ногой по спине, а затем по голове, от чего она упала и ударилась головой.

Ранее в Петербурге 17-летний юноша попал в реанимацию после выпитой водки.

Фото: ВКонтакте / "Моя Гатчина"