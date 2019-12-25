В Петербурге 17-летний юноша попал в реанимацию после выпитой водки

Ему предложили данный напиток неизвестные молодые люди.

Несовершеннолетний петербуржец выпил водки с неизвестными людьми и попал в реанимацию. Об этом стало известно Piter.tv.

Несовершеннолетнего 4 сентября в 00:18 нашли на остановке прохожие. По словам очевидцев, юноша задыхался и его трясло. Молодого человека с острым пероральным отравлением неизвестным веществом депримирующего действия госпитализировали в реанимацию. Позднее 17-летний петербуржец пояснил, что около 22:00 3 сентября он познакомился с неизвестными молодыми людьми, которые предложили выпить ему водки. После выпитого юноше стало плохо, он попросил прохожих вызвать ему скорую.

Днем 4 сентября пострадавшего отпустили домой. Семья на учете в ОДН не состоит.

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Фото: Piter.tv