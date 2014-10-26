Бастрыкин поручил возбудить дело на петербуржца из-за незаконного ремонта в Доходном доме Семёновой

Владелец нежилых помещений в здании-памятнике самовольно провёл перепланировку.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жильцов аварийного дома на Рыбацкой улице в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Здание, признанное объектом культурного наследия регионального значения, пострадало от самовольной перепланировки, проведённой владельцем двух нежилых помещений на первом этаже.

В 2022 году собственник без разрешения перепланировал помещения в доме 1913 года постройки, что привело к признанию части перекрытий аварийными, а другой части — ограниченно работоспособными. В прошлом году ему было разрешено провести дальнейший ремонт, однако работы вызвали появление трещин в стенах. Несмотря на риск обрушения, владелец препятствует допуску подрядчиков для устранения нарушений.

Бастрыкин поручил и. о. руководителя Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу Артему Черненко возбудить уголовное дело и представить отчёт о ходе расследования. В Главном следственном управлении СК по Петербургу уже начата проверка по факту произошедшего.

