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Бастрыкин поручил провести проверку после обрушения дома на Гороховой улице

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В результате случившегося никто не пострадал. 

Председатель Следственного комитета РФ Александр Беглов поручил подготовить доклад об обстоятельствах обрушения дома на Гороховой улице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В 01:58 по неустановленной причине произошло обрушение нежилого расселенного капитально-ремонтируемого шестиэтажного кирпичного здания 1885 года постройки. Здание рухнуло на внутреннюю часть двора. Важно отметить, что дом был полностью расселен 18 декабря 2023 года для проведения капитального ремонта.

В результате случившегося никто не пострадал. Специализированные службы продолжают работы.

В Главном следственном управлении СК России по Петербургу по данному факту началась процессуальная проверка. Доклад о случившемся подготовит  и.о. руководителя ГСУ по городу Санкт-Петербургу Бобков. Ему предстоит установить причину обрушения.

Ранее на Piter.tv: в поезде "Москва – Петербург" у пассажира украли планшет за 32 тысячи рублей.

Видео: Telegram / Следком

Теги: бастрыкин, гороховая улица, обрушение дома, проверка, следком
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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