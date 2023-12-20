Бастрыкин поручил провести проверку после обрушения дома на Гороховой улице

В результате случившегося никто не пострадал.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Беглов поручил подготовить доклад об обстоятельствах обрушения дома на Гороховой улице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В 01:58 по неустановленной причине произошло обрушение нежилого расселенного капитально-ремонтируемого шестиэтажного кирпичного здания 1885 года постройки. Здание рухнуло на внутреннюю часть двора. Важно отметить, что дом был полностью расселен 18 декабря 2023 года для проведения капитального ремонта.

В результате случившегося никто не пострадал. Специализированные службы продолжают работы.

В Главном следственном управлении СК России по Петербургу по данному факту началась процессуальная проверка. Доклад о случившемся подготовит и.о. руководителя ГСУ по городу Санкт-Петербургу Бобков. Ему предстоит установить причину обрушения.

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Видео: Telegram / Следком