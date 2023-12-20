В поезде "Москва – Петербург" у пассажира украли планшет за 32 тысячи рублей

Подозреваемого удалось оперативно задержать.

Полицейские Петербурга раскрыли кражу планшета в пассажирском поезде сообщением "Москва – Санкт-Петербург". Сумма ущерба составила более 32 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть поступило сообщение о том, что в пассажирском поезде сообщением "Москва – Санкт-Петербург" совершена кража планшета. Подозреваемым оказался 42-летний музыкант из Москвы, который на протяжении всего пути сидел недалеко от пострадавшего.

Обнаружив забытый соседом планшет, мужчина забрал его себе и покинул пассажирский состав. Далее подозреваемый извлёк сим-карту из техники и планировал использовать устройство для личных нужд. Имущество изъято и будет передано владельцу.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража".

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Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО