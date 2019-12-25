Механик подозревается в краже запчастей стоимостью 60 тысяч рублей в Большом порту

Он планировал продать запчасти через интернет-сервис.

В Петербурге на территории Большого порта сотрудники транспортной полиции задержали рецидивиста, подозреваемого в краже автозапчастей. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В транспортную полицию поступило сообщение о том, что на территории Большого порта из контейнерного терминала пропадают автомобильные запчасти. Полицейскими была установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 26-летний местный житель.

Оказалось, что злоумышленник, работающий докер-механиком, при разгрузке контейнера сложил автомобильные детали к себе в сумку. После завершения рабочего дня он покинул территорию порта и планировал продать запчасти через интернет-сервис. Также было установлено, что подозреваемый несколько дней назад совершил аналогичное преступление. В общей сложности молодой человек похитил 56 автомобильных запчастей. Ущерб составил более 60 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража".

Ранее суд Петербурга дал 3,5 года строгого режима за кражи из автомобилей в Московском районе.

Фото: Piter.TV