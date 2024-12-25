Бастрыкин поручил снова проверить законность застройки Шуваловского леса

Конфликт вокруг статуса Шуваловского леса длится несколько лет.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему информацию о текущих итогах расследования, касающегося строительства в Шуваловском лесу, расположенном в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Ранее жительница города обратилась к главе ведомства через его приёмную в социальной сети "ВКонтакте". Она указала, что застройщик через судебные разбирательства получил разрешение на возведение объектов в лесу, несмотря на то, что ранее эта территория была отнесена к рекреационным зонам.

В Главном следственном управлении по Петербургу начата новая процессуальная проверка по данному обращению. Контроль за её ходом и исполнением поручения осуществляет центральный аппарат СК.

Компания Seven Suns Development через свою дочернюю структуру "Вектор" подала иск к губернатору и городскому парламенту, оспаривая решение о присвоении лесу статуса рекреационной зоны (Р2), что запрещает строительство жилья на этой территории.

Застройщик заявляет, что изменения в Генеральный план города были внесены с нарушениями, ущемляющими его права, так как участок площадью 13,9 гектаров принадлежит компании с 2017 года, и планы застройки уже были разработаны.

Конфликт вокруг статуса Шуваловского леса длится несколько лет. В 2015 году часть территории была переведена в зону жилой застройки, но в 2023 году, благодаря усилиям местных жителей, лесопарку вернули статус Р2, запрещающий строительство жилых домов. Однако теперь существует риск, что вместо деревьев здесь появятся многоэтажные здания.

Ранее мы сообщили о том, что Бастрыкину доложат о нарушении прав жильцов аварийных зданий в Сертолово.

Фото: пресс-служба СК РФ