Бастрыкин поручил проверить возможную застройку территории завода "Ригель"

На месте завода, по данным активистов, возведут жилой комплекс.

Глава СК РФ Бастрыкин поручил проверить информацию о застройке территории завода "Ригель" в Петроградском районе Петербурга. О готовящейся стройке главе СК сообщили петербургские градозащитники, пишут в телеграм-канале ведомства.

Активисты попросили Бастрыкина помочь в защите и сохранении бывшего здания завода "Ригель". Градозащитники сообщают, что застройщик может готовиться к сносу корпусов завода, расположенных на улице Профессора Попова.

Напомним, что "Градозащитный пресс-центр" обратился к Бастрыкину днем ранее. Активисты в заявлении утверждают, что на месте завода построят жилой комплекс. По данным экспертизы, существующие корпуса построили в советское время. Градозащитники считают это противоречащим "архивным материалам и просто здравому смыслу" и настаивают на том, что здания были возведены еще до революции.

Ранее в Петербурге бывший завод "Ригель" станет общественным пространством. Окончательную концепцию будущего пространства еще не утвердили.

Фото: citywalls

