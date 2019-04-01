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Бастрыкин поручил проверить права работников "Адмиралтейских верфей" после забастовки
Сегодня, 22:25
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Бастрыкин поручил проверить права работников "Адмиралтейских верфей" после забастовки

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Речь идет о сотне сотрудников подрядной организации "Эра".

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту нарушения прав работников одного из предприятий Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. 

Речь идет о сотне сотрудников подрядной организации "Эра", которые трудятся на территории "Адмиралтейских верфей".

Ранее Бастрыкин поручил завести уголовное дело после избиения девочки-подростка в Гатчине. Пьяный приставал к школьникам, а те в ответ они кричали ему матом.

Фото: Информационный центр СК России 

Теги: адмиралтейские верфи, бастрыкин, эра
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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