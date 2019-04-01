Бастрыкин поручил проверить права работников "Адмиралтейских верфей" после забастовки

Речь идет о сотне сотрудников подрядной организации "Эра".

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту нарушения прав работников одного из предприятий Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Речь идет о сотне сотрудников подрядной организации "Эра", которые трудятся на территории "Адмиралтейских верфей".

Ранее Бастрыкин поручил завести уголовное дело после избиения девочки-подростка в Гатчине. Пьяный приставал к школьникам, а те в ответ они кричали ему матом.

Фото: Информационный центр СК России