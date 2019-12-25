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Бастрыкин поручил подготовить доклад по взрыву на заводе "Технолог"
Сегодня, 11:00
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Бастрыкин поручил подготовить доклад по взрыву на заводе "Технолог"

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В результате "выброса энергии" пострадали два человека.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался взрывом в Усть-Славянке на заводе "Технолог". Он поручил подготовить доклад об обстоятельствах случившегося. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Взрыв произошел в субботу, 29 декабря. В результате "выброса энергии" пострадали два человека. Их доставили в больницу. Следком начал доследственную проверку. 

Расследованием займется исполняющий  обязанности руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Марина Парастаева Ей предстоит  доложить о ходе доследственной проверки и предварительно установленных обстоятельствах происшествия", – говорится в сообщении.

Ранее на Piter.tv: проводится доследственная проверка по факту травмирования работников завода "Технолог".

Фото: Telegram / Информационный центр СК России

Теги: бастрыкин, взрыв на заводе технолог, полиция, усть-славянка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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