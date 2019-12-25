Проводится доследственная проверка по факту травмирования работников завода "Технолог"

Следователями осматривается место происшествия, выполняются мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

В Петербурге проводится доследственная проверка по факту травмирования двух работников завода "ФГУП СКТБ Технолог". Об этом сообщила пресс-служба СК по Санкт-Петербургу.

По данным следователей, на предприятии произошел выброс энергии, в результате чего пострадали два работника, которые госпитализированы в больницу.

Следователями осматривается место происшествия, выполняются мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее на Усманском переулке упал строительный кран.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб