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Проводится доследственная проверка по факту травмирования работников завода "Технолог"
Сегодня, 13:00
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Проводится доследственная проверка по факту травмирования работников завода "Технолог"

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Следователями осматривается место происшествия, выполняются мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

В Петербурге проводится доследственная проверка по факту травмирования двух работников завода "ФГУП СКТБ Технолог". Об этом сообщила пресс-служба СК по Санкт-Петербургу.

По данным следователей, на предприятии произошел выброс энергии, в результате чего пострадали два работника, которые госпитализированы в больницу.

Следователями осматривается место происшествия, выполняются мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее на Усманском переулке упал строительный кран.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб

Теги: завод, следствие
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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