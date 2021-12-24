На Усманском переулке упал строительный кран

Следователи проводят доследственную проверку.

В Петербурге проводится проверка по факту нарушений правил безопасности при ведении строительных работ. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Санкт-Петербургу.

По предварительной информации, 28 декабря при ведении строительных работ на Усманском переулке упал кран. Водитель оказался зажатым в кабине. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, осуществляется извлечение из кабины пострадавшего.

Проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб