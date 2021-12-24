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На Усманском переулке упал строительный кран
Сегодня, 13:11
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На Усманском переулке упал строительный кран

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Следователи проводят доследственную проверку.

В Петербурге  проводится проверка  по факту нарушений правил безопасности при ведении строительных  работ. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Санкт-Петербургу.

По предварительной информации, 28 декабря при ведении строительных работ на Усманском переулке упал кран. Водитель оказался зажатым в кабине. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, осуществляется извлечение из кабины пострадавшего.

Проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб

Теги: строительство, усманский переулок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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