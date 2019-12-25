Бастрыкин намерен возбудить уголовные дела против бывших и действующих судей РФ

Представления будут рассмотрены 20 сентября на заседании ВККС.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин намерен возбудить уголовные дела на двух бывших и трех действующих российских судей. Это следует из повестки заседания Высшей квалификационной коллегии судей России на 20-24 сентября текущего года.

В Московской области председатель ведомства запросил возбуждение дела о покушении на особо крупное мошенничество против судьи Ирины Бородиной, а также возбуждение дела о служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями против экс-судьи Юлии Давыдовой.

Воронежская судья Людмила Козиева может стать фигурантом уголовного дела о нарушении правил дорожного движения, в результате которого она сбила 61-летнего жителя города. Мужчина получил тяжелые травмы. Максимальная санкция, которая может грозить судье, оставляет два года лишения свободы.

Также Бастрыкин намерен возбудить уголовное дело в отношении экс-судьи Тракторозаводского суда Волгограда Артура Дудникова. Его подозревают в совершении крупного мошенничества с использованием служебного положения.

Также запрошено согласие на возбуждение дела о воспрепятствовании правосудию против Ивана Стрешенца, который является бывшим мировым судьей. Его могут привлечь к ответственности за вмешательство в деятельность прокурора, следователя либо дознавателя.

Данные представления будут рассмотрены 20 сентября на заседании Высшей квалификационной коллегии судей.

Ранее президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя главы российского Следственного комитета Ростислава Рассохова.

Фото: ВК / Бастрыкин Александр Иванович