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Бастрыкин обратил внимание на снос исторических зданий на Бакунина в Петербурге
Сегодня, 22:51
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Бастрыкин обратил внимание на снос исторических зданий на Бакунина в Петербурге

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Глава СК поручил провести проверку и доложить об обстоятельствах.

Глава СК РФ Бастрыкин обратил внимание на снос исторических зданий на проспекте Бакунина, 33. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 20 января. 

Глава СК поручил провести проверку и доложить об обстоятельствах. В ближайшее время должны провести экспертизу, чтобы установить год постройки здания, и принять меры по сохранению дома, если подтвердится, что оно имеет историческое значение. 

Ранее Бастрыкин поручил принять меры для сохранения дома Лапина от сноса в Петербурге.

Фото: Piter.tv
 

Теги: бастрыкин, здания, снос
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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