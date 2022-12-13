Бастрыкин обратил внимание на снос исторических зданий на Бакунина в Петербурге

Глава СК поручил провести проверку и доложить об обстоятельствах.

Глава СК РФ Бастрыкин обратил внимание на снос исторических зданий на проспекте Бакунина, 33. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 20 января.

Глава СК поручил провести проверку и доложить об обстоятельствах. В ближайшее время должны провести экспертизу, чтобы установить год постройки здания, и принять меры по сохранению дома, если подтвердится, что оно имеет историческое значение.

Ранее Бастрыкин поручил принять меры для сохранения дома Лапина от сноса в Петербурге.

Фото: Piter.tv

