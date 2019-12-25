Бастрыкин наградил двух юных петербуржцев, спасших тонущего ребенка

Почетную грамоту получила также кадет из Кронштадта за помощь пожилой блокаднице.

В минувший четверг, 10 декабря, в следственном комитете РФ состоялась церемония награждения юных героев. Как рассказали в пресс-службе ведомства, мероприятие было приурочено ко Дню Героев Отечества.

Глава СК Александр Бастрыкин вспомнил имена ребят, отдавших жизни ради спасения других: Женя Табаков, Андрей Касимов и Ваня Крапивин, погибшие, защищая сестер и маму от насильников, Данил Садыков, утонувший, но спасший ребенка из фонтана. По словам следователей, в подобных трагических случаях с участием детей "проявляются недоработки нашего гражданского общества". В печальном списке следкома, к сожалению, прибыло: на церемонии посмертно наградили Катю Немцеву из Курской области, спасшую сверстницу из воды, и Сашу Смирнова, погибшего при защите матери от преступника. Юных героев почтили Минутой молчания.

Вживую вручили награды также двум петербуржцам Роману Иванову и Микаилу Юсуфову, которые спасли маленького ребенка из воды. Ребята учатся в школе №188. Почетную грамоту получила кадет Кронштадтского отдела Санкт-Петербургского кадетского корпуса СК России Анастасия Бусыгина – в минувшем сентябре девочка помогла пожилой горожанке, забывшей дорогу домой. Женщина оказалась ветераном войны и жительницей блокадного Ленинграда. Свои награды нашли также героев из Волгограда, Ижевска, Татарстана, Адыгеи, Алтайского края.

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Фото: пресс-служба СК РФ