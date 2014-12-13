Проблемная многоэтажка в Сиверском заинтересовала Бастрыкина

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жильцов многоквартирного дома в поселке Сиверский (Гатчинский округ Ленинградской области). Вот уже более 13 лет жильцы живут в здании без наружных инженерных сетей.
Известно, что дом, о котором идет речь, изначально вообще не предназначался для жилья. С 2008 по 2010 год здание строилось как будущая поликлиника. Уже позже, в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья, его реконструировали в жилой дом. Здание ввели в эксплуатацию, несмотря на отсутствие наружных инженерных сетей.
Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. В СУ СК России по Ленинградской области проводится процессуальная проверка.
Ранее Piter.TV сообщал, что следователями проводится проверка по факту обрушения облицовки здания на Королева.
Фото: Piter.TV
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