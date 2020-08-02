Дело ленинградской сироты, 14 лет ждущей квартиру, взял на контроль СК

Глава Следственного комитета потребовал доклад о расследовании после многолетних бюрократических проволочек.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело жительницы Ленинградской области, которая с 2011 года не может получить положенное по закону жильё как сирота. Женщина, воспитывающая двух детей, все эти годы вынуждена скитаться по съёмным квартирам.

Проблема началась с бюрократической ошибки: при постановке в очередь женщину внесли в списки не как сироту, имеющую первоочередное право, а как малоимущую. Несмотря на многочисленные обращения в инстанции, ситуация не менялась годами.

После публикации истории в соцсетях региональное управление СК возбудило уголовное дело, однако Гатчинская городская прокуратура отменила это решение. Последующие попытки обжалования вплоть до областной прокуратуры также не увенчались успехом. Следователи проявили настойчивость и повторно возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Следственный комитет РФ