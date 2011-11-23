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Бастрыкин проконтролирует проверку в поселке Пудость, где жители жалуются на неблагоприятную экологическую обстановку
Сегодня, 20:14
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Бастрыкин проконтролирует проверку в поселке Пудость, где жители жалуются на неблагоприятную экологическую обстановку

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Доклад по проведенной работе представит  Сергей Сазин.

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин проконтролирует проверку по обращению о ненадлежащем содержании очистных сооружений в поселке Пудость Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

По словам Бастрыкина, к нему обратилась жительница 47-го региона. Она рассказала, что в поселке уже несколько лет очистные сооружения находятся в неисправном состоянии. Из-за этого канализационные стоки попадают в реку. Кроме того, в поселке всех раздражает неприятный запах.

Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства.  Доклад по проведенной работе представит  руководитель СУ СК России по Ленинградской области Сергей Сазин.

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Фото: СК РФ

Теги: бастрыкин, вонь, ленобласть, пудость, следком, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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